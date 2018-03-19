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Суд Бельгії засудив трьох жінок на 5 років позбавлення волі за тероризм

19 березня, 2018 - 18:03

Кримінальний суд бельгійського Антверпена засудив трьох жінок на 5 років позбавлення волі та штрафу в 6 тисяч євро за їхню участь у терористичній організації. Про це повідомляє ЄП з посиланням на RTBF.

Жінки, які є мешканками Антверпена, були відсутні на винесенні вироку. Суд наказав негайно їх арештувати.

Засуджені разом з дітьми перебувають у таборі для біженців на території Сирії, і висловили бажання повернутися до Бельгії.

Їх адвокат висловив сподівання, що бельгійська влада зробить усе можливе задля повернення жінок з Сирії, які готові понести всю відповідальність.

Бельгійські ЗМІ повідомляють, що двоє з жінок є вдовами двох вбитих бойовиків "Ісламської держави". Вони прибули до Сирії 5 років тому за своїми чоловіками.

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