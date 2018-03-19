Трамп запровадить смертну кару за продаж наркотиків

Президент США Дональд Трамп в рамках боротьби з поширенням наркотиків має намір домагатися страти для наркоторговців. Про це заявив директор ради Білого дому з внутрішньої політики Енбра Бремберг, повідомляє Reuters.

"Міністерство юстиції буде домагатися страти щодо наркоторговців в рамках існуючого законодавства", - розповів Бремберг. Адміністрація Трампа також закликатиме конгрес сприяти застосуванню обов'язкового мінімального покарання для наркоторговців. За словами консультанта Білого дому Келліан Конвей, Трамп протягом трьох років також має намір скоротити на третину видачу рецептів, за якими можна придбати опіоїди.

Як стало відомо на початку лютого, Трамп висунув на пост директора Управління національної політики з контролю за наркотиками заступника керівника апарату Білого дому Джима Керролла.

У жовтні 2017 року Трамп оголосив режим НС через важку ситуацію з поширенням опіатів в США. Він назвав "наркотичну кризу" в країні "національною ганьбою і людською трагедією". Трамп зажадав скорочення використання подібних препаратів в медичних цілях і почати кампанію з боротьби з їх вживанням.

У грудні минулого року стало відомо, що американський лідер віддав зарплату за три місяці роботи на боротьбу з поширенням опіоїдних наркотиків в США.