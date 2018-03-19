Трамп зобов'язав урядовців підписати угоди про конфіденційність

Президент США Дональд Трамп зобов'язав високопосадовців Білого дому підписати угоди про конфіденційність. Про це повідомляє Washington Post.

Таке рішення Трамп ухвалив у перші місяці після інавгурації через витоки інформації.

Деякі з чиновників спочатку відмовилися, але під тиском Райнса Прібуса, який обіймав на той момент посаду керівника апарату Білого дому, все ж погодилися.

Згідно з договором, конфіденційність мали зберігати і після закінчення строку перебування Трампа на посаді президента.

За інформацією видання, згідно з чернеткою угоди, співробітнику Білого дому, який порушив угоду, загрожує штраф у $10 млн.

Видання припускає, що у фінальній версії угоди цю суму могли зменшити.