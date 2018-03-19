У Британії почала роботу група міжнародних експертів з хімічної зброї

Міжнародні експерти з хімічної зброї прибудуть до Великої Британії 19 березня, щоб отримати зразки від нервово-паралітичної речовини, що спричинила отруєння російського екс-шпигуна Сергія Скрипаля та його дочки. Про це повідомляє Радіо Свобода.

«Ці зразки будуть відправлені до авторитетних міжнародних лабораторій, відібраних Організацією за заборону хімічної зброї, для проведення тестів, результати очікуються щонайменше через два тижні», – вказало міністерство закордонних справ Великої Британії.

Екс-розвідника Сергія Скрипаля і його дочку Юлію виявили 4 березня непритомними на лавці в парку міста Солсбері на півдні країни. Пізніше британські слідчі встановили, що їх отруїли нервово-паралітичною речовиною «Новачок», яку розробили в Росії. 66-річний Сергій Скрипаль і його 33-річна дочка Юлія перебувають у лікарні в «критичному, але стабільному» стані.

14 березня прем’єр-міністр Великої Британії Тереза Мей звинуватила Росію в отруєнні Скрипаля і його дочки й оголосила про вислання 23 російських дипломатів. Цей захід підтримали в адміністрації президента США. Про розробку подібних санкцій також оголосив президент Франції.

17 березня Росія оголосила про вислання 23 британських дипломатів, скасувала відкриття генконсульства Великобританії в Санкт-Петербурзі, а також заявила про припинення діяльності Британської Ради.

18 березня президент Росії Володимир Путін заперечив причетність його країни до отруєння Сергія Скрипаля і його дочки.

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