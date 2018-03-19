У Чернівцях горить найбільший місцевий ринок

У Чернівцях на території найбільшого місцевого Калинівського ринку о 13:39 в секторі продажу килимів виникла масштабна пожежа на площі близько 1000 м. кв. Про це повідомляється на сайті ДержНС.

За попередньою інформацією рятувальників, жертв та постраждалих немає. До гасіння залучено 9 одиниць техніки та 39 рятувальників.

За інформацією телеканалу "Чернівці" у Facebook, у зв'язку із пожежею тимчасово обмежений рух транспортних засобів по вул. Калинівській на ділянці від вул. Січових Стрільців до вул. Хотинської.

Також за інформацією видання, пожежа виникла вніслідок того, що працівник, який встановлював нові вітрини працював зі зварювальним апаратом. Видання повідомляє, що ця людина наразі перебуває у лікарні.

Від пожежі над містом піднявся величезний стовп чорного диму, який, за даними очевидців було видно з різних частин міста.

Відзначимо, що Калинівський ринок - найбільший у Чернівцях і один з найбільших ринків в Україні. Загальна площа ринку - понад 35 га.