У Дніпрі відкрили вірменську Апостольську церкву Святого Григора Лусаворича – одну з найбільших у Східній Європі. З цього приводу відбулася церемонія освячення храму, яку провів Верховний Патріарх і Католикос всіх вірмен, першоієрарх Вірменської апостольської церкви Гарегін II. До Дніпра він спеціально прибув із Ечміадзінського кафедрального собору, що у Вірменії. Біля церкви Верховного Патріарха зустрічав міський голова Дніпра Борис Філатов. У Дніпровській мерії переконані: з відкриттям цього храму для вірменської громади міста починається новий етап.

«Це свідчить про те, що люди справді хочуть жити тут – будувати храми, створювати спільне майбутнє. Наше місто багатонаціональне. Воно стало рідною домівкою для різних громад. І міська влада підтримує розвиток кожної, щоб вони відчули, що Дніпро для них – рідне місто», – зазначив заступник міського голови Дніпра Олександр Шикуленко.

Храм Святого Григора Лусаворича розташований на вул. Леваневського, 13. Перший камінь у його фундамент заклали ще у 2003 році. Гроші збирала уся вірменська громада. Над архітектурою будівлі працювали, зокрема, фахівці з Дніпра та Єрусалима. Облицювальні матеріали везли з Вірменії. «Це велика радість, що не згасає. Наші віряни отримали довгоочікуваний храм. Велика подяка всім, хто сьогодні був присутній тут», – сказав єпископ Маркос Оганесян. На освячення церкви зібралися священнослужителі зі всіх вірменських храмів України, духовні лідери релігійних громад і ще близько 2 тисяч гостей з України та світу. «Ми дуже любимо Україну. Ми тут – як свої. Сьогодні надзвичайний день для всього вірменського народу. Ми – християни. І нам дуже приємно, що в Україні збудували цю церкву. На цей день ми довго чекали», – розповідає вірменське подружжя Джоні та Роза Багдасарян.

Вадим РИЖКОВ, «День», Дніпро