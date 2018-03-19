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У Франції Нова Каледонія проведе референдум про незалежність

19 березня, 2018 - 12:58
Фото: AFP

Нова Каледонія 4 листопада проведе референдум про незалежність від Франції. Відповідне рішення більшістю голосів затвердив 19 березня конгрес Нової Каледонії, повідомляє The Guardian.

Референдум буде організовано в рамках угоди Нумеа (підписана у 1998 році), яка передбачає поступовий перехід до місцевої влади контролю за низкою сфер життя, за винятком питань, пов'язаних з обороною, безпекою, правосуддям і валютою.

Як повідомлялося, в листопаді 2017 року влада Франції погодилася на проведення референдуму про незалежність Нової Каледонії.

Нова Каледонія – особлива адміністративно-територіальна структура Франції, розташована на однойменному острові в південно-західній частині Тихого океану. Її населення становить 245 тисяч осіб, переважно меланезійці та французи, столиця – місто Нумеа.

Джерело: День

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