У МОЗ пояснили, як укладати декларації з лікарем "первинки"

Укладання декларації з лікарем первинної ланки буде відбуватися в електронній формі, і не потребуватиме окремих бланків. Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я на своїй сторінці у мережі Facebook.

"Останнім часом нас питають про те, коли з'являться бланки декларацій у лікарів первинної ланки. Відповідаємо: для підписання декларації бланки не потрібні - декларації укладаються виключно в електронній формі", - наголошують у МОЗ.

Водночас у Міністерстві зазначають, що укласти декларації можна лише з лікарями тих медичних закладів, які підключилися до системи "Електронне здоров’я".

Наразі на порталі E-Health доступний перелік медичих закладів первинної ланки, які вже підключилися до системи "Електронне здоров'я", відповідно лікарі цих закладів мають змогу вносити дані пацієтів до загальної електронної бази.

Раніше, 16 березня, було визначено переможця відкритого конкурсу на посаду керівника держпідприємства "Електронне здоров'я". Ним є Денис Мацуй, який має понад 11 років досвіду у сфері інтернет-технологій, стратегічного планування та управління.