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У Німеччині пройшла багатотисячна демонстрація проти турецької військової операції у сирійському Афріні

19 березня, 2018 - 10:56
Фото: AFP

Тисячі людей у німецькому місті Ганновер у суботу, 17 березня, вийшли на демонстрацію проти турецької військової операції у населеному переважно курдами сирійському районі Афрін, повідомляє DW.

До міської адміністрації надійшли заявки на проведення двох заходів, у яких, за даними поліції, взяли участь до 11 тисяч людей.

Обидві протестні ходи об'єдналися, після чого відбувся заключний мітинг, в якому взяли участь близько дев'яти тисяч демонстрантів. Одну ходу кілька разів зупиняли правоохоронці, оскільки її учасники демонстрували заборонені символи та скандували заборонені гасла, які мають стосунок до забороненої не лише в Туреччині, а й у Німеччині Робітничої партії Курдистану (РПК).

Учасники акції закидали поліцейських пластиковими пляшками та флагштоками, ніхто при цьому не постраждав.

Як повідомляє агенція dpa, правоохоронці затримали щонайменше трьох осіб. На суботу в інших великих німецьких містах також були заплановані демонстрації курдів.

Демонстрації з критикою політики президента Туреччини Ердогана та - в останні два місяці - проти турецького наступу на Афрін відбуваються у Німеччині досить часто, особливо в містах, де проживає значна кількість курдів.

Нагадаємо, 20 січня турецькі війська розпочали військову операцію "Оливкова гілка", спрямовану на знищення курдських "Загонів народної самооборони" (YPG). Їх Анкара вважає сирійським відгалуженням забороненої "Робітничої партії Курдистану", з якою турецька влада веде боротьбу всередині країни.

Джерело: Deutsche-Welle

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