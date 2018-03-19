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Михайло Грушевський, політичний, громадський і державний діяч, історик, літературознавець, соціолог, публіцист, письменник

У Пекіні затвердили новий склад уряду КНР

19 березня, 2018 - 11:45
Фото: AFP

Всекитайські збори народних представників (ВЗНП) 19 березня на сесії в Пекіні затвердили новий склад уряду КНР, повідомляє China Daily.

Прем'єр Лі Кецян обійматиме свою посаду до 2023 року – це вже другий його строк. Також продовжить роботу глава МЗС Ван І. Новим міністром оборони став колишній глава ракетних військ генерал Вей Фенхе, а міністром фінансів – колишній заступник глави мінфіну Лю Кунь.

Глава центрального банку Китаю Чжоу Сяочуань, який очолював банк протягом 15 років, пішов у відставку. Цю посаду обійняв його заступник І Ган.

Нагадаємо, 17 березня депутати ВЗНП одноголосно переобрали Сі Цзіньпіна на посаду глави КНР.

Джерело: День

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