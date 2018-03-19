У Пекіні затвердили новий склад уряду КНР

Всекитайські збори народних представників (ВЗНП) 19 березня на сесії в Пекіні затвердили новий склад уряду КНР, повідомляє China Daily.

Прем'єр Лі Кецян обійматиме свою посаду до 2023 року – це вже другий його строк. Також продовжить роботу глава МЗС Ван І. Новим міністром оборони став колишній глава ракетних військ генерал Вей Фенхе, а міністром фінансів – колишній заступник глави мінфіну Лю Кунь.

Глава центрального банку Китаю Чжоу Сяочуань, який очолював банк протягом 15 років, пішов у відставку. Цю посаду обійняв його заступник І Ган.

Нагадаємо, 17 березня депутати ВЗНП одноголосно переобрали Сі Цзіньпіна на посаду глави КНР.