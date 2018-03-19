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У сирійському Афріні пролунав вибух: 11 загиблих

19 березня, 2018 - 12:59
Фото aa.com.tr

У сирійському Афріні прогримів потужний вибух, внаслідок якого загинули сім цивільних осіб і чотири бійці Сирійської визвольної армії. Про це повідомляє Anadolu.

"Внаслідок вибуху у чотириповерховому будинку в центрі Афріна, очищеного від терористів в рамках операції "Оливкова гілка", за попередніми даними, загинули сім мирних жителів і чотири бійці Сирійської визвольної армії", - йдеться у повідомленні.

Вибух прогримів напередодні ввечері в одному з будинків в районі Ахмед Шавахи під час антитерористичного рейду бійців Сирійської визвольної армії (СВА).

"Загони СВА перевіряли будівлю на наявність терористів. Коли бійці увійшли до будинку, прогримів потужний вибух. Тіла загиблих все ще знаходяться всередині будинку. Єдина мета терористів - це вбивство людей", - сказав боєць СВА Фадил Рандов.

Як повідомлялося, 18 березня президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган оголосив про взяття його армією міста Африн на північному заході Сирії

Джерело: День

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