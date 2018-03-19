У Венесуелі через дефіцит готівки з'явилися "місцеві" валюти

У Венесуелі через дефіцит офіційної готівки в різних містах з'явилися "міні-центральні банки", що випускають місцеві валюти, повідомляє Reuters.

Про це заявив глава фінансового комітету Національних зборів країни Хосе Герра.

За його словами, поява нових валют викликана гіперінфляцією та дефіцитом готівки.

Герра опублікував на своїй сторінці у Twitter фото випущеної в місті Елорза однойменної валюти. За його словами, гроші друкує місцева мерія.

Ante la crisis del efectivo, empiezan a circular monedas locales. Acá está el Elorza, emitido en la ciudad de Elorza, estado Apure. La hiperinflación y la falta de efectivo están haciendo que surjan mini bancos centrales. pic.twitter.com/ESACRO9bDf — Jose Guerra (@JoseAGuerra) 16 марта 2018 г.

Нещодавно комісія з фінансів Національної асамблеї Венесуели повідомила, що рівень накопиченої інфляції в країні з лютого 2017 по лютий 2018 року перевищив 6000%.

У доповіді парламентської комісії вказується, що тільки в лютому цього року рівень інфляції сягнув 80%, а з грудня 2017 року по лютий поточного року перевищив 231%.

Раніше повідомлялося, що Венесуела опинилася на межі гуманітарної катастрофи на тлі економічної політики уряду країни. Саме вона сприяла знеціненню місцевої валюти – болівара, а також гіперінфляції, яка склала більш ніж 4000% в накопиченому вигляді.

Таким чином, критична ситуація у Венесуелі загрожує перерости в повномасштабну рецесію, яка, у свою чергу, здатна трансформуватися в гуманітарну катастрофу. Супершвидке падіння болівара — наочний приклад цієї кризи.