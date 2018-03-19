Uber призупиняє тестування безпілотних авто після смертельної ДТП

Компанія Uber призупиняє випробування безпілотних автомобілів після загибелі пішохода в ДТП за участю однієї з таких машин. Про це повідомляє Mind із посиланням на Bloomberg.

“Випробування безпілотних автомобілів призупиняється в Піттсбурзі, Сан-Франциско, Торонто і Фенікс”, - йдеться в повідомленні.

Згідно із заявою Uber, компанія також надасть владі все необхідне сприяння в розслідуванні інциденту.

ДТП сталася в американському місті Темпе, штат Арізона. Жінка переходила дорогу, коли автомобіль в режимі автономного керування наїхав на неї, пише агентство з посиланням на поліцейське управління міста. Жінку доставили в лікарню, де вона померла від отриманих травм.

Як зазначає телеканал KNXV з посиланням на заяву поліції, в салоні автомобіля був присутній водій-оператор задля забезпечення безпеки в надзвичайних ситуаціях.

Раніше повідомлялося, що у Каліфорнії внесли зміни в ПДР, які дозволяють безпілотним авто їздити по дорогах.

Нагадаємо, Uber першою в світі вирішила започаткувати сервіс таксі на автопілотах, для цього компанія має закупити у Volvo 24 тисячі автомобілів з автопілотом за $1,4 млрд.