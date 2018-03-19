Українцям покажуть проект-розслідування про справжніх "донорів" політичних партій

Телеканал ZIK готує прем’єру циклу розслідувань "Джокери" - проект про реальні джерела і про справжніх "донорів" політичних партій в Україні. Як стало відомо "Дню", сезон складатиметься із 7 серій по 26 хвилин, вестиме передачу журналістка Севгіль Мусаєва.

За словами керівника департаменту програм власного виробництва телеканала Ольги Мовчан, ідея проекту полягає в тому, аби у кількох серіях показати, хто стоїть за політичними партіями країни, створити телеметодичку для виборця і пояснити на конкретних прикладах фінансування партій.

"Захотілося зробити це у формі детективної історії, яка сплітається на ваших очах і до останнього моменту не зрозуміло – так хто ж джокер, який замовляє музику", - пояснила вона.

За словами Мовчан, ведуча проекту Мусаєва є саме тією людиною, яка любить розгадувати політичні загадки, тож цей проект наче створений для неї: "Ця дівчина у мене викликає однозначне захоплення: вона розумна, приємна і чесна. В ній є та холодна аналітика, необхідна у детективній історії, і гаряче прагнення до справедливості, якому віриш одразу і яке ловить камера. Дуже сподіваюся, що глядачеві сподобається наш вибір".

Зазначимо, що, на переконання авторів проекту, програма "Джокери" покликана допомогти людям зрозуміти, хто є хто, напередодні майбутніх президентських та парламентських виборів у 2019 році.

"В українців, на жаль, коротка політична пам’ять. Чомусь спогади про попередні вчинки відомих обличь кудись вивітрюються і на чергових виборах до влади приходять знову ті, кого усі знають. Звісно, я вірю, що наш проект допоможе глядачам придивитися уважніше до політиків, розібратися, яким чином вони проводять необхідні "своїм" олігархам закони, дізнатися, хто і для чого фінансує улюбленців мільйонів. Та чи може один телепроект вплинути на вибори? Було б наївно з мого боку на це сподіватися, але, на щастя, ми можемо чесно, повно і незаангажовано подати інформацію так, щоб кожен, хто подивиться програму, мав з чого робити свої висновки", - зауважила Мовчан.