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В Ізраїлі співробітника генкольсульства Франції заарештували за продаж зброї палестинцям

19 березня, 2018 - 14:35
Фото: AFP

Співробітник генконсульства Франції в Єрусалимі Ромен Франк заарештований за звинуваченням у незаконному переправленні зброї з сектора Газу палестинців на Західному березі річки Йордан. Про це повідомляє DW з посиланням на ізраїльські влади.

Повідомляється, що для цих цілей злочинець скористався автомобілем дипмісії, який піддавався не настільки ретельній перевірці на кордоні. Згідно з інформацією видання, всього по даній справі взято під варту дев'ять підозрюваних, шість з них сьогодні постануть перед судом в Ізраїлі. Так, за даними слідства, француз і кілька палестинців належали до злочинної мережі, яка взаємодіяла з торговцями зброєю, зокрема,

Франк брав участь у незаконних операціях, імовірно, керуючись виключно фінансовими мотивами. Зазначимо, що його керівництво у генконсульстві не було поінформоване про махінації. Всього за п'ять поїздок вдалося переправити палестинцям близько 70 пістолетів і два автомати, отримані від працівника французького культурного центру в секторі Газа.

 

 

Джерело: Deutsche-Welle

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