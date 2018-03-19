В окупованому Севастополі за участь у "виборах" президента РФ видають медалі

В окупованому Севастополі всім, хто проголосував 18 березня на виборах президента Росії видають пам'ятні медалі, повідомляє Крим.Реалії.

На вкладиші написано, що це медаль у пам'ять про «референдум», що пройшов в Севастополі 16 березня 2014 року.

У січні глава Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров закликав кримчан всіх національностей бойкотувати вибори президента Росії.

Призначений Кремлем глава Криму Сергій Аксенов погрожував звільненням чиновникам, які закликають підлеглих не йти на вибори президента Росії.

16 лютого президент України Петро Порошенко закликав світову громадськість не визнавати результати майбутніх виборів президента Росії в включеному Криму.

Про невизнання виборів президента Росії в анексованому Криму йдеться в декларації Високого представника ЄС із закордонних справ і політики безпеки Федеріки Моґеріні.

Вибори президента Росії призначені на 18 березня 2018 року – річницю російської анексії Криму. У них візьмуть участь вісім кандидатів – Сергій Бабурін, Павло Грудинін, Володимир Жириновський, Володимир Путін, Ксенія Собчак, Максим Сурайкін, Борис Титов і Григорій Явлінський.