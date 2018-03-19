В Україні продовжуються обмеження свободи слова та тиск на працівників ЗМІ, - ООН

УВКПЛ ООН висловлює стурбованість у зв'язку з тим, що в Україні продовжують фіксуватися інциденти, пов'язані з проявами насильства щодо співробітників ЗМІ та обмеженнями права на свободу слова. Зокрема за період з 16 листопада 2017 року по 15 лютого 2018 року було зафіксовано 10 випадків посягань на свободу думок та їх вираження і на свободу ЗМІ. Про це повідомляє УВКПЛ ООН у доповіді про ситуацію з правами людини в Україні.

Комісія УВКПЛ звітує про 6 зафіксованих випадків фізичних нападів на журналістів та низку випадків перешкоджання роботі ЗМІ. У 5 випадках нападниками були члени радикальних правих груп, причому правоохоронці були присутні під час нападів, але не запобігали і не припиняли їх. Потерпілі, уточнюється в доповіді, також неодноразово скаржилися на затягування і неефективність розслідувань.

Всього за 2017 рік, за інформацією Національної спілки журналістів України, сталося 90 нападів на співробітників ЗМІ.

Що стосується підконтрольних бойовикам територій, повідомляється в доповіді УВКПЛ, за час спостережень було зафіксовано 3 випадки, у яких керівництво бойовиків на критичні висловлювання на свою сторону реагувало психологічним тиском і погрозами фізичної розправи.

Крім того, уточнює звіт, щонайменше 5 полонених, звільнених 27 грудня 2017 року, утримувалися бойовиками через публікації в соціальних мережах, в яких критикували керівництво "республік". Станом на 15 лютого в полоні бойовиків залишається ще щонайменше 2 людини, затримані за цими звинуваченнями на території "ДНР".