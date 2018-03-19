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Михайло Грушевський, політичний, громадський і державний діяч, історик, літературознавець, соціолог, публіцист, письменник

Влада Саудівської Аравії планує вирівняти зарплати чоловіків і жінок

19 березня, 2018 - 19:13
Фото Reuters

Влада Саудівської Аравії розробляє ініціативу з приведення до одного рівня зарплат жінок з зарплатами чоловіків. Про це розповів наслідний принц королівства Мухаммед бен Салман в інтерв'ю телеканалу CBS.

"Ми працюємо над ініціативою, яка буде запущена в найближчому майбутньому і буде спрямована на те, щоб розробити норми, які гарантують рівну оплату для чоловіків і жінок", - сказав він.

Наслідний принц висловив думку, що це дозволить збільшити частку працюючих жінок у країні, яка зараз становить 22%.

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