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"Вибори" в окупованому Криму: Україна передала ЄС список осіб для запровадження санкцій

19 березня, 2018 - 16:24
Фото Reuters

МЗС передав країнам ЄС список зі 140 осіб, які причетні до організації президентських "виборів" РФ в окупованому Криму і проти яких повинні бути запроваджені санкції. Про це розповіла речниця МЗС Мар’яна Беца, повідомляє Укрінформ.

"МЗС України разом з іншими міністерствами та відомствами підготувало список осіб, які причетні до організації проведення  виборчого процесу", - зазначила вона.

За її словами, цей список українська сторона розглядає як основу для запровадження санкцій проти цих осіб.

Беца також поінформувала, що у понеділок під час зустрічі міністра Павла Клімкіна з міністрами країн-членів Європейського Союзу у Брюсселі глава українського МЗС передав вказаний список партнерам України з ЄС.

Разом з тим, речниця МЗС запевнила, що у список претендентів на санкції включені тільки особи, які були причетні саме до організації так званих виборів президента РФ у Криму, пересічних громадян у ньому немає.

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