Японія не визнає "вибори" в окупованому Криму, - посол

Уряд Японії не визнає голосування в окупованому Росією Криму на так званих президентських виборах Російської Федерації, які відбулися у неділю, 18 березня. Про це заявив посол Японії в Україні Шігекі Сумі, передає "Укрінформ".

"Японія підтримує територіальну цілісність та суверенітет України і не визнає спроби зміни статус-кво силовими методами. Таким чином, Японія не визнає незаконної анексії Криму Російською Федерацією у березні 2014 року, тому відповідно і не вважає дійсним проведення в Криму так званих президентських виборів Російської Федерації 18 березня 2018 року", - заявив посол Японії.

Як повідомлялося, президент України Петро Порошенко назвав ці вибори політичним фарсом, який не має нічого спільного із виборами у демократичному розумінні цього процесу. За його словами, єдиними виборами, у яких кримчани легітимно зможуть взяти участь, - це вибори президента України.

Про невизнання легальності виборів президента Росії в анексованому Криму вже заявили Франція, Норвегія та Польща.

За попередніми даними російської ЦВК, чинний президент РФ Володимир Путін на виборах 18 березня здобув не менше 75% голосів підтримки.