ЄС не визнав результатів голосування в окупованому Росією Криму

Європейський союз не визнав результатів голосування в окупованому Росією Криму на посаду президента РФ і закликав вивчити повідомлення про порушення, які надходили від міжнародних спостерігачів. Про це йдеться в заяві прес-секретаря Європейської служби зовнішніх справ (EEAS) Майї Косьянчич, оприлюдненій на сайті EEAS.

У заяві вказано, що ЄС ґрунтується на попередньому звіті місії іноземних спостерігачів Бюро з демократичних інститутів і прав людини (БДІПЛ) та Парламентської асамблеї організації.

"Європейський союз не визнає незаконну анексію Криму і Севастополя Росією, а значить, не визнає проведення виборів на півострові. Робота спостерігачів ОБСЄ та участь у спостереженні дипломатів країн ЄС на територію півострова не поширювалося", - йдеться в заяві.

У той же час в EEAS додали, що загалом вибори проводились в надмірно контрольованому правовому та політичному середовищі, що характеризується постійним тиском на критичні голоси.

ЄС закликав вивчити повідомлення про порушення, які надходили від міжнародних спостерігачів щодо голосування на території Росії.

Як повідомлялося, у Росії на четверту річницю незаконної анексії українського Криму - 18 березня відбувися вибори президента країни.

Президент України Петро Порошенко заявив, що проведення в анексованому Криму виборів президента РФ є черговим грубим порушенням Росією міжнародного права, і закликав міжнародне співтовариство посилити санкційний тиск на РФ.