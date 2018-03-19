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ЄС підтримує виконання Мінських угод та процес реформ в Україні, - Могеріні

19 березня, 2018 - 21:57
Фото Reuters

Серед країн-членів Євросоюзу існує єдність щодо підтримки повного виконання Мінських домовленостей та процесу реформ в Україні. Про це заявила високий представник ЄС з питань спільної зовнішньої політики та політики безпеки Федеріка Могеріні по завершенню засідання Ради ЄС з питань закордонних справ, на якому обговорювалося українське питання, передає ЄП.

Могеріні розповіла, що міністри на засіданні у Брюсселі обговорили два питання щодо України.

"Перш за все, це стосується нашої підтримки суверенітету та територіальної цілісності України і нашої повної прихильності підтримці та допомозі у повному виконанню Мінських домовленостей. Друге, але не менш важливе, це наша підтримка процесу реформ в Україні. Ми обговорили це з міністрами", - сказала вона.

Нагадаємо, Європейський союз не визнав результатів голосування в окупованому Росією Криму на посаду президента РФ і закликав вивчити повідомлення про порушення, які надходили від міжнародних спостерігачів.

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