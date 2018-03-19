ЄС застосував санкції до 4 сирійців через хімзброю

Європейський Союз застосував санкції щодо сирійського військового офіцера і трьох науковців, звинувачених у зв'язках із розробкою та застосуванням хімічної зброї проти цивільних осіб. Про це повідомляє The Associated Press.

Зазначається, що в штаб-квартирі ЄС заявили в понеділок, 19 березня, що ці четверо працювали в Науково-дослідному центрі, сирійському урядовому агентстві, яке, за інформацією ЄС, виробляє хімічну зброю і ракети для їх доставки. Центр знаходиться під санкціями ЄС з грудня 2011 року.

"Цей крок призводить до того, що число людей, на які поширюється заборона на поїздки до ЄС, і заморожування активів за репресії проти сирійських цивільних осіб, а також підтримку уряду президента Башара Асада або зв'язок із деякими державними посадовцями", - йдеться в повідомленні .

Також заморожені активи 67 підприємств (в основному компаній, агентств та організацій).