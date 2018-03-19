Завтра суд Москви розгляне апеляцію на арешт Сущенка

Мосміськсуд у вівторок, 20 березня, розгляне апеляційну скаргу на останнє продовження строку тримання під вартою незаконно заарештованого в Москві кореспондента Укрінформу Романа Сущенка. Про це повідомив адвокат журналіста Марк Фейгін у Facebook.

"Завтра, 20 березня 2018 року, о 12.00 в Московському міському суді відбудеться розгляд апеляційної скарги на останнє продовження строку тримання під вартою мого підзахисного Романа Сущенка", - написав Фейгін.

Як повідомлялося, власного кореспондента Укрінформу у Франції Романа Сущенка, порушуючи міжнародні правила, затримали 30 вересня 2016 року в Москві, куди він прибув з приватною поїздкою.

7 жовтня йому висунули обвинувачення в "шпигунстві". У ФСБ Росії заявили, що Сущенко є співробітником Головного управління розвідки Міноборони України. У ГУР МОУ це спростували.

24 січня 2018 року Московський міський суд продовжив срок тримання під вартою Сущенка на два місяці - до 30 березня 2018 року.

Судові засідання у справі Сущенка, швидше за все, розпочнуться у березні.