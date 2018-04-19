Британія, Канада, Австралія та Нова Зеландія погодили протидію кібератакам з боку РФ

Глави урядів Канади, Великої Британії, Австралії та Нової Зеландії погодили стратегію протидії кібератакам з боку Російської Федерації. Про це йшла мова в ході зустрічі прем'єрів в Лондоні, передає "РБК-Україна" із посиланням на CBC News.

"Ми знаємо, що Росія робить, і не варто сумніватися, що ця кібервійна є одним з найбільших викликів нашого часу. Разом з нашими найближчими союзниками, троє з яких присутні в даний час, ми цілодобово будемо працювати з усіма доступними нам технологіями, щоб не дозволити агресивним державам і недержавним гравцям взяти верх", - сказала прем'єр-міністр Великої Британії Тереза Мей.

Також глава британського уряду звинуватила Росію в "використання кібернетичного простору як складової більш широких зусиль по підриву міжнародної системи".

У свою чергу, прем'єр-міністри інших трьох країн висловилися за повне схвалення і підтримку розширення співробітництва між державами у запобіганні та реагуванні на хакерські атаки не тільки з боку Росії, але і в цілому.

Глави урядів підтвердили готовність співпрацювати між собою та з усіма цивілізованими державами світу в сфері захисту системи правил і норм, які забезпечували мир, стабільність і процвітання".

"Є на світі люди і держави, які не поділяють наші цінності, підхід до свободи і заснованого на правилах порядку. Тому друзям однодумцям, як ми, важливо триматися разом, щоб висловити солідарність, направити чіткий сигнал тим, хто не дотримується правил", — сказав глава канадського уряду Джастін Трюдо.

Також він повідомив, що бюджетом країни передбачено виділення 507 млн канадських доларів на вдосконалення кіберзахисту і розвиток підрозділів, які будуть не тільки захищати від кібератак, але і проводити "наступальні дії" проти агресивних хакерів.

Раніше РФ здійснила масштабну кібератаку, яка була спрямована як на державні структури, так і приватні компанії. Ймовірно цілями кібернападів були "мільйони" ключових пристроїв, що дозволяють встановлювати з'єднання з інтернетом — маршрутизатори (роутери), комутатори та файрволы. У заяві стверджується, що хакери мали намір викрасти "інтелектуальну власність" і мати постійний доступ до мереж своїх жертв. У заяві відомств також перераховуються докладні методи, до яких нібито вдавалися російські хакери для досягнення своїх цілей.

Нагадаємо, уряд Сполучених Штатів Америки (США) працює над тим, щоб "дати відсіч" усім, хто атакує Америку в кіберпросторі. США розглядає всі можливі варіанти відповіді на кібератаки, зокрема і з боку Росії. Раніше американський і британський уряди заявили про чергову кібератаку з боку Російської Федерації.