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В'ячеслав Липинський, український політичний діяч, історик, історіософ, соціолог, публіцист, теоретик українського консерватизму

Через бійку нардепів Лінька та Мельничука відкрили провадження

19 квітня, 2018 - 15:05
Фото з відкритих джерел

За фактом інциденту між народними депутатами Сергієм Мельничуком та Дмитром Ліньком під час телеефіру розпочато кримінальне провадження за фактом хуліганства. Про це повідомили у прес-службі прокуратури Києва.

Так, напередодні ввечері між Мельничуком та Ліньком сталася сутичка після їх участі в програмі в ефірі одного з українських телеканалів. Відповідні світлини та відео оприлюднив на своїй сторінці у Facebook один з нардепів.

"Київською місцевою прокуратурою №9 розпочато кримінальне провадження за фактом інциденту, що стався між народними депутатами України Сергієм Мельничуком та Дмитром Ліньком у вечірньому ефірі одного з телеканалів", - повідомили у столичній прокуратурі.

Відомості внесено до ЄРДР за попередньою правовою кваліфікацією за ч. 1 ст. 296 КК України (хуліганство).

Досудове розслідування доручено слідчим СВ Солом’янського управління поліції ГУ НП в м. Києві, процесуальне керівництво здійснюватиме місцева прокуратура.

Джерело: День

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