Через бійку нардепів Лінька та Мельничука відкрили провадження

За фактом інциденту між народними депутатами Сергієм Мельничуком та Дмитром Ліньком під час телеефіру розпочато кримінальне провадження за фактом хуліганства. Про це повідомили у прес-службі прокуратури Києва.

Так, напередодні ввечері між Мельничуком та Ліньком сталася сутичка після їх участі в програмі в ефірі одного з українських телеканалів. Відповідні світлини та відео оприлюднив на своїй сторінці у Facebook один з нардепів.

"Київською місцевою прокуратурою №9 розпочато кримінальне провадження за фактом інциденту, що стався між народними депутатами України Сергієм Мельничуком та Дмитром Ліньком у вечірньому ефірі одного з телеканалів", - повідомили у столичній прокуратурі.

Відомості внесено до ЄРДР за попередньою правовою кваліфікацією за ч. 1 ст. 296 КК України (хуліганство).

Досудове розслідування доручено слідчим СВ Солом’янського управління поліції ГУ НП в м. Києві, процесуальне керівництво здійснюватиме місцева прокуратура.