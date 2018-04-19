Екс-начальник Генштабу: Проти євромайданівців хотіли залучити 1,5 тис. армійського спецназу

У проведенні антитерористичної операції проти активістів Майдану в лютому 2014 року планувалося залучити близько 1,5 тис. солдатів армійського спецназу. Про це у четвер, 19 квітня, під час допиту в режимі відеоконференції у справі про державну зраду екс-президента Віктора Януковича Оболонському районному суду Києва заявив колишній Командуючим ВМС України, екс-начальник Генерального штабу Юрій Ільїн, передає УНН.

"З бесіди з міністроом оборони я усвідомив, що військово-політична обстановка в країні загрозлива. У 11 областях захоплені держустанови. У Львівській та Івано-Франківській областях у великій кількості захоплено зброю. Міністром оборони також мені було повідомлено, що Міністерству оборони доведено розпорядження від антитерористичного центру СБУ на приведення готовності сил по боротьбі з тероризмом в підвищений стан", - сказав Ільїн.

За його словами, в залежності від розвитку ситуації керівництвом АТЦ могло бути прийнято рішення на проведення АТО в окремих регіонах України. При цьому Генеральним штабом були вже підготовлені документи на залучення окремих військових частин, які будуть задіяні в разі проведення антитерористичної операції.

"Це були підрозділи 25-ї окремої парашутно-десантної бригади, це були підрозділи окремого батальйону морської піхоти. Всього там повинно було бути близько 1000-1500 чоловік особового складу, підрозділу 801-го загону специального призначення ... Я віддав вказівки на підготовку частин до підвищення готовності та готовності бути в повному спорядженні, але без боєприпасів і техніки. Люди планувалися бути залучені на охорону громадських об'єктів і військових об'єктів ", - зауважив Ільїн.

Він підкреслив, що після підписання угоди між Януковичем і опозицією була дана команда на відбій антитерористичної операції і підвищеної боєготовності.

Нагадаємо, Оболонський районний суд Києва розпочав допит колишнього командувача Військово-морських сил України Юрія Ільїна в справі за звинуваченням у державній зраді екс-президента Віктора Януковича.

На попередньому засіданні 18 квітня суд допитав як свідка народного депутата Михайла Добкіна.

Як повідомлялося раніше, Оболонський райсуд Києва в рамках розгляду справи про державну зраду екс-президента Віктора Януковича прийняв рішення допитати шляхом відеозв'язку без залучення компетентних органів на території Російської Федерації свідків сторони захисту. Відповідне рішення щодо відеодопиту екс-міністра оборони Павла Лебедєва, екс-прем'єра Миколу Азарова, екс-начальника служби безпеки Януковича Костянтина Кобзаря, екс-командувача внутрішніми військами Станіслава Шуляка та екс-співробітника охорони Януковича Сергія Бернадського суд прийняв 21 березня.