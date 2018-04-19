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В'ячеслав Липинський, український політичний діяч, історик, історіософ, соціолог, публіцист, теоретик українського консерватизму

Експерти ОЗХЗ через обстріли відклали розслідування хіматаки у Сирії

19 квітня, 2018 - 15:43
Фото Getty Images / AFP

Інспектори Організації із заборони хімічної зброї (ОЗХЗ) 18 квітня вирішили відкласти початок розслідування хіматаки у сирійському місті Дума через безпекову ситуацію у регіоні. Про це заявив генеральний директор ОЗХЗ Ахмет Узюмджу повідомляє DW.

"В одній із двох позицій, які відвідали офіцери Департаменту безпеки ООН, команда потрапила під обстріли зі стрілецької зброї, також стався вибух", - зазначив Узюмджу.

"Цей інцидент знову підкреслює надзвичайно нестабільну ситуацію, в якій місія має працювати, і ризики для безпеки, які постають перед нашими співробітниками", - додав він.

Узюмджу наголосив, що дозволить проводити розслідування лише за умови встановлення безпечної ситуації, і якщо інспектори отримають безперешкодний доступ до потрібних місць

Експерти організації прибули до Дамаска 14 квітня, але у Думу змогли потрапити лише 17 квітня. Зазначимо, що наразі місто Дума перебуває під контролем сирійських і російських військових.

Джерело: Deutsche-Welle

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