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В'ячеслав Липинський, український політичний діяч, історик, історіософ, соціолог, публіцист, теоретик українського консерватизму

Facebook розроблятиме чіпи для штучного інтелекту

19 квітня, 2018 - 18:11
Фото Reuters

Соціальна мережа Facebook набирає команду фахівців для розробки власних мікрочіпів.

Про це повідомляє Bloomberg

Команда соцмережі прагне найняти менеджера для створення власних напівпровідникі, згідно зі списком вакансій на своєму корпоративному веб-сайті. Головною ціллю цих розробок є зменшення залежності від таких компаній, як Intel Corp. та Qualcomm Inc.

В описі вакансії не було чітко вказано, як саме Facebook хоче використовувати чіпи. Facebook може використовувати такі чіпи для пристроїв харчування, програмного забезпечення штучного інтелекту та серверів у своїх центрах обробки даних.

Дослідник Facebook в сфері штучного інтелекту Ян Лецун також згадав у своєму блозі “кандидатів, зацікавлених в розробці чіпів для ШІ”.

Джерело: День

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