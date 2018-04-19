ФІФА хоче замінити Кубок Конфедерацій новим турніром

ФІФА та її президент Джанні Інфантіно оголосили про плани створення нового формату турніру світового обхвату, який замінить Кубок Конфедерацій. Про це повідомляє УНН із посиланням на RMCsport.

Замінити Кубок Конфедерацій починаючи з 2021 року має чемпіонат світу серед клубів, який проходитиме протягом 18 днів літа і не буде накладатися за термінами на національні чемпіонати в більшості країн.

Група приватних інвесторів вже готова вкласти близько 25 мільярдів доларів в період з 2021 по 2033 рік, щоб розвивати нові змагання ФІФА.

Зазначається, що в новому турнірі братимуть участь 24 команди (8 груп по три команди в кожній).

Таким чином, Кубок конфедерацій-2017, що проходив у Росії (виграла Німеччина), мав стати останнім в історії.

Довідка: у Кубку Конфедерацій брали участь переможці кожного з шести континентальних чемпіонатів (Європи, Південної Америки, Північної і Центральної Америки, Африки, Азії, країн Океанії), що проводяться відповідними конфедераціями (УЄФА, КОНМЕБОЛ, КОНКАКАФ, КАФ, АФК, ОФК), переможець чемпіонату світу і команда країни, в якій проводиться змагання.