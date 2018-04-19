ФРН надасть Україні €9 млн на створення житла для ВПО

Німеччина надала Україні грант на суму 9 млн євро, що дасть змогу забезпечити житлом близько 1000 внутрішньо переміщених осіб з Криму і зони проведення антитерористичної операції.

Про це повідомив посол Німеччини в Україні Ернст Райхель у Києві на урочистій церемонії підписання проектного договору про передачу коштів, передає УНІАН.

"Ми підписуємо сьогодні договір про надання гранту в розмірі 9 мільйонів євро. Завдяки цьому триватимуть роботи в Харківській, Запорізькій, Дніпропетровській областях, а також в деяких районах Донецької та Луганської областей. Ми очікуємо, що за рахунок цих коштів буде побудовано житло приблизно на 1000 переселенців, а також буде зроблено майже 20 проектів у школах і дитячих садках", - сказав Райхель.

За його словами, за 18 років співпраці між країнами загальна сума грантових коштів, наданих урядом Німеччини уряду України через Український фонд соціальних інвестицій для реалізації соціальних проектів, склала понад 60 млн євро.

"У рамках нового проекту ми відновимо або побудуємо "з нуля" 10-12 багатоквартирних будинків для внутрішньо переміщених осіб. Біля кожного будинку ми відремонтуємо школу або дитячий садок. Це робитиметься швидко, прозоро і за німецькими стандартами енергоефективності та якості в цілому", - заявив виконуючий директор Українського фонду соціальних інвестицій Андрій Лактіонов.

Міністр соціальної політики України Андрій Рева в свою чергу запевнив, що надані кошти будуть використані за призначенням.

"Я хочу запевнити наших німецьких колег, що кожна копійка, яку нам сьогодні дає уряд Німеччини (гроші платників податків Німеччини), будуть спрямовані на цілі, які зазначені в договорі, і нікуди більше. Це наша відповідальність, і ми все зробимо для того, щоб ми виправдали довіру наших німецьких партнерів", - сказав міністр.