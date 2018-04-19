Нації творяться перемогами або нещастями, психологічно спільними для всіх членів одного національного колективу.
В'ячеслав Липинський, український політичний діяч, історик, історіософ, соціолог, публіцист, теоретик українського консерватизму

ФРН надасть Україні €9 млн на створення житла для ВПО

19 квітня, 2018 - 16:17
Фото Reuters

Німеччина надала Україні грант на суму 9 млн євро, що дасть змогу забезпечити житлом близько 1000 внутрішньо переміщених осіб з Криму і зони проведення антитерористичної операції.

Про це повідомив посол Німеччини в Україні Ернст Райхель у Києві на урочистій церемонії підписання проектного договору про передачу коштів, передає УНІАН.

"Ми підписуємо сьогодні договір про надання гранту в розмірі 9 мільйонів євро. Завдяки цьому триватимуть роботи в Харківській, Запорізькій, Дніпропетровській областях, а також в деяких районах Донецької та Луганської областей. Ми очікуємо, що за рахунок цих коштів буде побудовано житло приблизно на 1000 переселенців, а також буде зроблено майже 20 проектів у школах і дитячих садках", - сказав Райхель.

За його словами, за 18 років співпраці між країнами загальна сума грантових коштів, наданих урядом Німеччини уряду України через Український фонд соціальних інвестицій для реалізації соціальних проектів, склала понад 60 млн євро.

"У рамках нового проекту ми відновимо або побудуємо "з нуля" 10-12 багатоквартирних будинків для внутрішньо переміщених осіб. Біля кожного будинку ми відремонтуємо школу або дитячий садок. Це робитиметься швидко, прозоро і за німецькими стандартами енергоефективності та якості в цілому", - заявив виконуючий директор Українського фонду соціальних інвестицій Андрій Лактіонов.

Міністр соціальної політики України Андрій Рева в свою чергу запевнив, що надані кошти будуть використані за призначенням.

"Я хочу запевнити наших німецьких колег, що кожна копійка, яку нам сьогодні дає уряд Німеччини (гроші платників податків Німеччини), будуть спрямовані на цілі, які зазначені в договорі, і нікуди більше. Це наша відповідальність, і ми все зробимо для того, щоб ми виправдали довіру наших німецьких партнерів", - сказав міністр.

Джерело: Новини УНІАН

Більше новин

Донька Гонгадзе увійшла до ТОП-100 студенток Британії
Меркель майже повністю підтримала план Макрона щодо реформи ЕС
Україна вже у липні очікує від НАТО підтвердження статусу країни-аспіранта
Туск звинуватив Кремль у причетності до отруєння Скрипаля
У Британї почали розслідування проти підтримуваної Кремлем телекомпанії Russia Today
Туска допитають як свідка у справі Смоленської катастрофи

Новини партнерів

Loading...
 

 

 

 

 