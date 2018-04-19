Гройсман братиме участь у виборах до Верховної Ради

Прем’єр-міністр Володимир Гройсман має намір брати участь у чергових виборах до Верховної Ради та привести у владу людей, відданих державі. Про це він сказав під час зустрічі з представниками регіональних ЗМІ, повідомляє "Укрінформ".

"Я хочу боротись за Україну і буду брати участь у чергових парламентських виборах. Також я хочу привести із собою відданих людей, які конкретними рішеннями та кроками будуть змінювати Україну", - сказав Гройсман.

Водночас він наголосив, що нині немає підстав проведення дострокових виборів.

Нагадаємо, глава уряду вже заявляв про наміри брати участь у наступних парламентських виборах 2019 року. Але тоді Гройсман не уточнив, балотуватиметься він самостійно чи у складі якоїсь політичної сили. Згодом він заявляв, що не планує приєднуватися до жодної політичної сили.