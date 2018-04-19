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Львів'яни вийшли на протест проти сміттєпереробного заводу

19 квітня, 2018 - 13:28
Фото надано автором

Сьогодні, 19 квітня, кілька сотень жителів Львова пікетували сесію міськради з вимогою не будувати сміттєпереробний комплекс на вулиці Пластовій, 13, що в Личаківському районі міста. на протест вийшли жителі Знесіння, Тракту Глинянських, Кривчиць, а також сіл Муроване, Лисиничі та Сороки-Львівські. Адже за проектом комплекс має знаходитися саме неподалік від цих місць.

В руках люди тримали плакати із написами: «Не травіть нас», «Стоп еко лиху», «Не вбивайте наших дітей», «Депутате! Не будь байдужим до екологічних загроз» тощо. Люди вимагали, щоб були скасовані усі пункти, які були прийняті стосовно будівництва сміттєпереробного заводу.

«Проблема сміття є проблемою не лише Личаківського району, а всього Львова. то чому саме ми маємо страждати від цього? За нашими даними цей завод не відповідатиме нормам і буде небезпечним для здоров’я та життя людей», - розповів голова громадської організації «Відродження Знесіння» Богдан Приймич.

Варто зазначити, що напередодні в Личаківському районі були наклеєні листівки, на яких людей закликали виходити на мітинг проти сміттєпереробного комплексу. На них зазначалося, що побудова цього комплексу призведе до зростання захворюваності населення, яке проживатиме поблизу, на онкологічні недуги. Жодних вихідних даних на цих листівках не було вказано.

Загалом під час пікету активісти збирали підписи проти будівництва цього заводу. За їх словами, на даний час вони зібрали вже кілька тисяч підписів. Крім того, вони зазначили, що налаштовані до радикальних дій. Зокрема будуть блокувати завіз сміття на територію комплексу, а також далі проводитимуть пікети.

Зазначимо, що мерія дозволила будівництво сміттєпереробного комплексу на вулиці Пластовій 10 квітня. Загалом зараз сміття зі Львова утилізується на різних сміттєвих полігонах в області. Сміттєва криза у місті почалася майже два роки тому, коли під час пожежні на Грибовицькому сміттєзвалищі, куди вивозили сміття зі Львова, загинули люди.

Павло ПАЛАМАРЧУК, Львів

Джерело: День

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