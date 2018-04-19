МОУ: Гладкого відсторонили від посади начальника штабу ВМС України

Начальника штабу - першого заступника командуючого Військово-морського флоту України Романа Гладкого відсторонили від займаної посади. Про це йдеться в повідомленні прес-служби Міністерства оборони України.

"Згідно з поданням, яке надійшло до міністра оборони України, було прийнято рішення про звільнення від займаної посади начальника штабу - першого заступника командувача ВМС ЗС України капітана першого рангу Романа Гладкого", - йдеться в повідомленні.

Також повідомляється, що звільнення Гладкого пов'язано з неналежним виконанням службових обов'язків.

"Припущення деяких ЗМІ про інші причини звільнення не відповідають дійсності", - додали в Міноборони.