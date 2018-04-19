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В'ячеслав Липинський, український політичний діяч, історик, історіософ, соціолог, публіцист, теоретик українського консерватизму

На Кубі обрали нового керівника країни

19 квітня, 2018 - 18:54
Фото Reuters

Національна асамблея Куби вибрала головою державної ради Мігеля Діаса-Канеля, який до цього був першим заступником голови ради.

Про це повідомляє Associated Press у Twitter.

Національна Асамблея Куби схвалила кандидатуру 57-річного Діаса-Канеля, який змінить на посту керівника країни Рауля Кастро, якому 86 років. Як повідомляється, Рауль Кастро, який керував Кубою останні 12 років, залишить пост, але збереже посаду глави Компартії.

Діас-Кориця був єдиним кандидатом на пост голови державної ради.

Таємне голосування по його кандидатурі пройшло 18 квітня, за нього проголосували 603 з 605 депутатів.

Джерело: День

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