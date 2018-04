На Кубі обрали нового керівника країни

Національна асамблея Куби вибрала головою державної ради Мігеля Діаса-Канеля, який до цього був першим заступником голови ради.

Про це повідомляє Associated Press у Twitter.

Національна Асамблея Куби схвалила кандидатуру 57-річного Діаса-Канеля, який змінить на посту керівника країни Рауля Кастро, якому 86 років. Як повідомляється, Рауль Кастро, який керував Кубою останні 12 років, залишить пост, але збереже посаду глави Компартії.

Діас-Кориця був єдиним кандидатом на пост голови державної ради.

Таємне голосування по його кандидатурі пройшло 18 квітня, за нього проголосували 603 з 605 депутатів.

The Latest: Raul Castro passes Cuba's presidency to Miguel Diaz-Canel, putting the island's government in the hands of a non-Castro for the first time in nearly six decades. https://t.co/kiU0ARw70y

— The Associated Press (@AP) 19 апреля 2018 г.