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В'ячеслав Липинський, український політичний діяч, історик, історіософ, соціолог, публіцист, теоретик українського консерватизму

Netflix оновила дату прем’єри серіалу "Відьмак"

19 квітня, 2018 - 17:41
Фото fantastyka.pl

Американська компанія Netflix, яка виступає співпродюсером серіала "Відьмак", надала нову інформацію про продукцію чергової екранізації знаменитого твору польського письменника Анджея Сапковського про пригоди Геральта із Ривії. Про це повідомляє Nowa Fantastyka.

Так, за словами сценариста Лорен С. Хіссріх, прем'єра серіалу "Відьмак" відбудеться у 2019 році. Водночас 2020-й називається максимальним терміном.

На даний момент відомо, що робота над сценарієм ще не завершена, але вже знаходяться на останньому етапі поправок.

Крім того, кіновиробники також шукають місця у Європі для зйомок, оскільки це буде не тільки Польща.

Нагадаємо, робота над цією серією розпочалася наприкінці 2017 року. Відпочатку планувалося, що "Відьмак" вийде у 2018-му.

Джерело: День

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