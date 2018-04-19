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В'ячеслав Липинський, український політичний діяч, історик, історіософ, соціолог, публіцист, теоретик українського консерватизму

Німеччина прийме ще 10 тисяч мігрантів

19 квітня, 2018 - 12:30
Фото dpa

Німеччина в рамках програми ЄС з переселення біженців прийме ще 10 тисяч мігрантів з Північної Африки і Близького Сходу. Відповідні гарантії від уряду ФРН надійшли в Єврокомісію на поточному тижні, повідомив комісар Європейського Союзу з міграції та внутрішніх справ Дімітріс Аврамопулос в інтерв'ю газетам групи Funke, повідомляє Deutsche Welle.

Оскільки інші країни ЄС вже обіцяли прийняти 40 тисяч біженців, то цілі програми переселення вже виконано і навіть перевиконано, зазначив Аврамопулос, додавши, що Німеччина знову продемонструвала готовність до співпраці, коли мова заходить про міжнародну солідарність.

Єврокомісія запустила програму переселення влітку 2017 року, щоб відкрити пряму і безпечну дорогу в Європу біженцям, які особливо сильно потребують захисту. До осені 2019 року в Євросоюзі по каналах цієї програми планується переселити не менше 50 тисяч біженців, переважно з Північної Африки. Євросоюз виділив на допомогу країнам, що беруть участь у прийомі мігрантів, півмільярда євро.

Дімітріс Аврамопулос 19 квітня прибуває з візитом до Берліна для зустрічі з міністром внутрішніх справ ФРН Горстом Зеєгофером.

Раніше у березні повідомлялося,що Німеччина прийме 300 біженців, утримуваних на території Лівії в таборах для нелегальних мігрантів.

Джерело: Deutsche-Welle

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