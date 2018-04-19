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В'ячеслав Липинський, український політичний діяч, історик, історіософ, соціолог, публіцист, теоретик українського консерватизму

Парубій підписав постанову про звернення до Вселенського патріарха щодо автокефалії

19 квітня, 2018 - 19:51
Фото з архіву "Дня"

Спікер ВР Андрій Парубій підписав постанову про підтримку звернення Президента до Вселенського патріарха Варфоломія про створення єдиної помісної Української православної церкви.

Про це він заявив, закриваючи засідання парламенту у четвер, повідомляє Укрінформ.

До цього народні депутати відправили на доопрацювання два проекти законів про внесення змін до закону "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи" щодо пенсійного забезпечення - 4442 (від Радикальної партії) і 4442-1 (від Опозиційного блоку).

Наступне пленарне засідання ВР розпочнеться 20 квітня о 10 годині.

"Оголошую вечірнє засідання Верховної Ради закритим", - сказав Парубій.

Нагадаємо, що Порошенко представив у Раді звернення до Вселенського патріарха Варфоломія.

Джерело: Укрінформ

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