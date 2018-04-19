Парубій підписав постанову про звернення до Вселенського патріарха щодо автокефалії

Спікер ВР Андрій Парубій підписав постанову про підтримку звернення Президента до Вселенського патріарха Варфоломія про створення єдиної помісної Української православної церкви.

Про це він заявив, закриваючи засідання парламенту у четвер, повідомляє Укрінформ.

До цього народні депутати відправили на доопрацювання два проекти законів про внесення змін до закону "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи" щодо пенсійного забезпечення - 4442 (від Радикальної партії) і 4442-1 (від Опозиційного блоку).

Наступне пленарне засідання ВР розпочнеться 20 квітня о 10 годині.

"Оголошую вечірнє засідання Верховної Ради закритим", - сказав Парубій.

Нагадаємо, що Порошенко представив у Раді звернення до Вселенського патріарха Варфоломія.