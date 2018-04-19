Порошенко представив у Раді звернення до Вселенського Патріарха, парламент підтримав

Президент України Петро Порошенко у четвер, 19 квітня, прийшов на засідання Верховної Ради з метою представити звернення до Вселенського Патріарха з проханням про надання автокефалії православній церкві в Україні. Так, Рада має сьогодні внести до порядку денного та розглянути проект постанови про підтримку звернення Президента України до Вселенського Патріарха Варфоломія про створення єдиної помісної української православної церкви (№8284).

У своєму зверненні Президент України просить Вселенського Патріарха Варфоломія надати Томос про автокефалію Православній церкві в Україні.

Парламент підтримав проект постанови №8284 "Про підтримку звернення Президента України до Вселенського Патріарха Варфоломія про надання Томосу про автокефалію Православної Церкви в Україні". За таке рішення проголосували 268 парламентарів.

"Дякую парламенту за підтримку звернення до Вселенського Патріарха щодо автокефалії Православній Церкві в Україні! Я вірю в українську автокефалію, бо вірю, що на неї є воля Божа. Нам залишається сумлінно молитися за Вселенського Патріарха і за якнайшвидше надання Томосу", - написав Порошенко у своєму Facebook.

Нагадаємо, раніше Порошенко на зустрічі з керівниками парламенту та лідерами парламентських фракцій оприлюднив інформацію щодо офіційного звернення до Вселенського Патріарха з проханням про надання автокефалії православній церкві в Україні і просив парламент підтримати це рішення. За словами Порошенка, звернення до Вселенського Патріарха підтримали всі архієпископи Української православної церкви Київського патріархату та Української автокефальної православної церкви.