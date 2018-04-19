Президент Вірменії підписав угоду про партнерство з ЄС

Президент Вірменії Армен Саркісян підписав закон Про ратифікацію Угоди про всеосяжне і розширене партнерство між Вірменією та ЄС, а також Європейським співтовариством з атомної енергії та країнами-членами цієї організації. Про це повідомляє NEWS.am.

Національні збори Вірменії одностайно ратифікували цю угоду 11 квітня.

Нагадаємо, у центрі вірменської столиці Єревана поновилися зіткнення опозиціонерів і поліції. Напередодні поліція у Вірменії затримала майже 90 мітингувальників.

Як повідомлялося, у Вірменії під час спеціального засідання парламенту прем’єр-міністром було обрано Сержа Саргсяна, який два терміни поспіль провів на посаді президента країни. Після засідання, яке тривало чотири години, кандидатуру Саргсяна підтримали 77 депутатів, 17 проголосували проти, повідомляє newsarmenia.am. У руках Саргсяна буде сконцентрована практично вся влада, адже країна нещодавно перейшла до парламентської форми правління. Таке рішення депутати Національних зборів Вірменії ухвалили, незважаючи на те що і в момент голосування, і впродовж кількох днів до нього в країні відбувалися масштабні протести проти цього можливого призначення.