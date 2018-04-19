Протести в Єревані: Поліція силою розганяє демонстрантів, затримано 100 активістів

У ході протестів в Єревані (Вірменія) поліція затримала 100 осіб. Про це у четвер, 19 квітня, із посиланням на прес-службу поліції Вірменії повідомляє "Радіо Азатутюн".

"Сьогодні станом на 13:30, число підданих приводу в різні відділення поліції досягло 100 осіб", - йдеться в повідомленні.

Як повідомляється, учасники протестів в Єревані заблокували один з корпусів будівлі уряду. При розгоні демонстрантів поліція застосувала силу.

В результаті дій правоохоронців протестувальників відтіснили на вулицю Вардананц, після чого поліція встановила контроль над входом в будівлю.

Зазначимо, сьогодні вранці, 19 квітня 2018 року, повідомлялося про 20 затриманих учасників протестів у Єревані.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що поліція Єревана для охорони органів державного управління може застосувати зброю. Протести в Єревані (Вірменія) тривають вже сьомий день.

Як повідомлялося, у Вірменії під час спеціального засідання парламенту прем’єр-міністром було обрано Сержа Саргсяна, який два терміни поспіль провів на посаді президента країни. Після засідання, яке тривало чотири години, кандидатуру Саргсяна підтримали 77 депутатів, 17 проголосували проти, повідомляє newsarmenia.am. У руках Саргсяна буде сконцентрована практично вся влада, адже країна нещодавно перейшла до парламентської форми правління. Таке рішення депутати Національних зборів Вірменії ухвалили, незважаючи на те що і в момент голосування, і впродовж кількох днів до нього в країні відбувалися масштабні протести проти цього можливого призначення.