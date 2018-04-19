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В'ячеслав Липинський, український політичний діяч, історик, історіософ, соціолог, публіцист, теоретик українського консерватизму

Рада планує підтримати звернення Порошенка до Варфоломія щодо надання автокефалії православній церкві в Україні

19 квітня, 2018 - 10:39
Фото УНІАН

Верховна Рада України у четвер, 19 квітня, збирається підтримати офіційне звернення до Вселенського Патріарха з проханням про надання автокефалії православній церкві в Україні.  Про це йдеться в порядку денному РВУ, опублікованому на сайті парламенту.

Питання про включення до порядку денного та прийняття рішення щодо проекту постанови №8284 "Про підтримку звернення Президента України до Вселенського Патріарха Варфоломія про надання Томосу про автокефалію Православної Церкви в Україні" Рада збирається розглянути третім.

Як зазначає "Укрінформ", спершу депутати мають продовжити розгляд у другому читанні законопроекту №6746 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення принципів процесуальної справедливості та підвищення ефективності проваджень у справах про порушення законодавства про захист економічної конкуренції".

Друге читання має пройти і законопроект №6689 «Про внесення змін до статті 21-4 Закону України "Про військовий обов'язок і військову службу" (щодо удосконалення окремих питань виплати одноразової грошової допомоги у разі загибелі (смерті), інвалідності або часткової втрати працездатності без встановлення інвалідності іноземців або осіб без громадянства, які проходять військову службу у Збройних Силах України)».

Наступним блоком Рада розглядатиме питання аграрної політики, до якого, зокрема, ввійшов проект закону №7511 «Про внесення змін до Земельного кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо забезпечення гарантій реалізації учасниками бойових дій та осіб, прирівняних до них, у тому числі учасниками антитерористичної операції, Революції Гідності та їх сім'ями пільг на одержання земельних ділянок, а також припинення корупційних зловживань у сфері розпорядження землями державної та комунальної власності».

Також пленарного четверга парламентарії планують ухвалити рішення щодо призначення окремих позачергових місцевих виборів.

У першому читанні ВР має намір розглянути урядовий законопроект №7304 «Про внесення змін до Закону України «Про житловий фонд соціального призначення» і альтернативний йому проект №7304-1. Метою обох документів є законодавче врегулювання питання надання права взяття на соціальний квартирний облік внутрішньо переміщеним особам.

Водночас на повторне перше читання виноситься доопрацьований законопроект №5395-д «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення діяльності Державного бюро розслідувань». Проектом пропонується внести зміни до законів України «Про Державне бюро розслідувань» та «Про оперативно-розшукову діяльність», якими, зокрема, встановлюються кваліфікаційні вимоги до директорів територіальних управлінь, керівників управлінь центрального апарату та керівника підрозділу внутрішнього контролю ДБР, а також врегульовуються питання притягнення до дисциплінарної відповідальності працівників.

Після цього ВР розглядатиме питання інтелектуальної власності. Зокрема депутатам пропонується ухвалити законопроект №7539 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо врегулювання питань авторського права і суміжних прав».

У другому читанні Рада збирається розглянути проект закону №5512 «Про внесення змін до Закону України "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей" (щодо неврахування часу проїзду у межах України до місця проведення відпустки та назад)», президентський законопроект №6149 «Про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України у зв'язку з ратифікацією Третього додаткового протоколу та Четвертого додаткового протоколу до Європейської конвенції про видачу правопорушників та урядовий законопроект №4591 «Про Установу бізнес-омбудсмена».

До того ж, під час четвергового засідання ВР планує призначити на посади суддів Конституційного Суду України.

Як повідомлялося, парламентський комітет з питань культури і духовності у середу розглянув постанову про підтримку звернення Президента України до Вселенського Патріарха Варфоломія про надання Томосу про автокефалію Православної Церкви в Україні, ухвалив затвердити її і рекомендувати Верховній Раді голосувати за неї в цілому.

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