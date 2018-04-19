Саме РФ несе відповідальність за використання хімічної зброї у Британії, - Держдеп США

Лише Російська Федерація мала мотивацію і засоби для здійснення атаки у Солсбері із застосуванням нервово-паралітичної речовини військового призначення, і саме РФ несе відповідальність за це використання хімічної зброї на території Великої Британії. Про це йдеться у поширеній в ніч проти 19 квітня заяві офіційного представника державного департаменту США Хізер Нойєрт, передає УНН.

"Як ми ясно дали зрозуміти, Сполучені Штати згодні з оцінкою Сполученого Королівства, що Росія несе відповідальність за це використання хімічної зброї на території Великої Британії - шляхом навмисного використання або через нездатність оголосити про і захистити свої запаси цієї нервово-паралітичної речовини", - йдеться у заяві держдепу США.

"Лише уряд Росії має мотив, засоби і досвід для того, щоб здійснити таку атаку. Росія розробила цей тип нервово-паралітичної речовини військового призначення, що використовувався в Солсбері, і щодо неї є дані про проведення підтримуваних державою вбивств", - додали в американському зовнішньополітичному відомстві.

У Держдепі вказали, що "замість того, щоб змінити свою руйнівну поведінку, яка заподіює шкоду, російський уряд пропонує лише спростування і протидію, щоб відвернути увагу від своєї вини".

"Сполучені Штати засуджують застосування хімічної зброї в будь-якому місці і в будь-який час будь-ким, за будь-яких обставин. Ми наполегливо закликаємо наших колег в Раді безпеки ООН і Виконавчій раді ОЗХЗ приєднатися... до створення єдиного фронту проти використання хімічної зброї. Ми не можемо допустити, щоб використання хімічної зброї стало нормою", - підсумували у відомстві.

Нагадаємо, Організація із заборони хімічної зброї (ОЗХЗ) підтвердили аналіз Великої Британії щодо типу нервного агента, який використовувався при отруєння російського колишнього шпигуна Сергія Скрипаля та його доньки Юлії.