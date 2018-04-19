СБУ викрила чиновників, які продавали терористам українські закордонні паспорти

СБУ викрила співробітників міграційної служби на виготовленні паспортів, які згодом передавалися особам, причетним до терористичної діяльності.

Про це повідомив заступник голови СБУ Віктор Кононенко, передає Еспресо.TV.

"Від іноземних партнерів ми отримали інформацію про затримання в країнах Європи 5 осіб, причетних до діяльності міжнародних терористичних угруповань, у яких були паспорти громадян України для виїзду за кордон з елементами підробки", - заявив Кононенко.

Під час проведення обшуків в будівлі міграційного підрозділу вилучено 151 бланк паспортів. Виявляється, що офіційно документи вважалися знищеними, однак їх надалі передавали до ​​лабораторії, де злочинці перероблювали їх на дійсні.

У лабораторії також вилучили обладнання для підготовки свідоцтв на тимчасове та постійне проживання, дипломів про вищу освіту, довідок, 5 кліше міграційної служби України, вісім кліше міграційних органів РФ, 13 бланків дипломів іноземних вузів, 88 печаток українських вузів, дев'ять дата-штампів Держприкордонслужби України.

Кононенко зазначив, що подробиці поки озвучити не може, оскільки тривають слідчі дії, встановлюється коло і ступінь провини співробітників Державної міграційної служби, причетних до службового підроблення та передачі офіційно нібито знищених паспортів стороннім особам.