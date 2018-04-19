СБУ запобігла понад 400 терористичним атакам в Україні, - Порошенко

Президент Петро Порошенко заявив, що СБУ протягом 3,5 року запобігла понад 400 спробам терористичних атак у різних регіонах України, а затримані терористи проходили підготовку на території РФ. Про це він сказав на нараді з питань протидії інформаційній агресії Російської Федерації, повідомляє "Укрінформ".

"Ми бачимо спроби організації терористичних атак усередині країни - Служба безпеки України за 3,5 року запобігла більше 400 спробам терористичних атак у різних регіонах країни. І терористи, які були встановлені, затримані, значна частина з них пройшла підготовку у відповідних таборах на території Російської Федерації..., а також на території незаконно анексованого Криму", - повідомив Порошенко.

Він наголосив, що Україна перебуває в стані війни, дає відсіч російській агресії.

"Війна має абсолютно нові риси і характеристики. Війна гібридна, де разом з військовими діями регулярних збройних сил Російської Федерації, російських найманців Росія веде підривну війну проти України на всіх фронтах", - зазначив президент.