SpaceX вивела на орбіту супутник NASA для пошуку придатних для життя планет

Американська космічна компанія SpaceX у четвер, 19 квітня, з космодрому на мисі Канаверал у Флориді запустила ракету-носій Falcon 9 з апаратом NASA для пошуку потенційно придатних для життя планет. Про це йдеться в повідомленні SpaceX у Twitter.

Ракета стартувала о 01:51 за київським часом.

Через 3 хвилини після старту відбулося штатне відокремлення першого ступеня, пізніше вона успішно сіла на баржу в Атлантиці.

Сам апарат вийшов на задану орбіту приблизно через годину.

Нагадаємо, що у завдання апарату TESS входить дослідження 200 тис. зірок з метою пошуку біля них планет, в тому числі, земного типу. Спочатку запуск повинен був відбутися 17 квітня, але його перенесли, щоб провести додатковий аналіз системи управління рухом та навігацією.