Нації творяться перемогами або нещастями, психологічно спільними для всіх членів одного національного колективу.
В'ячеслав Липинський, український політичний діяч, історик, історіософ, соціолог, публіцист, теоретик українського консерватизму

SpaceX вивела на орбіту супутник NASA для пошуку придатних для життя планет

19 квітня, 2018 - 10:11
Фото SpaceX

Американська космічна компанія SpaceX у четвер, 19 квітня, з космодрому на мисі Канаверал у Флориді запустила ракету-носій Falcon 9 з апаратом NASA для пошуку потенційно придатних для життя планет. Про це йдеться в повідомленні SpaceX у Twitter.

Ракета стартувала о 01:51 за київським часом.

Через 3 хвилини після старту відбулося штатне відокремлення першого ступеня, пізніше вона успішно сіла на баржу в Атлантиці.

Сам апарат вийшов на задану орбіту приблизно через годину.

Нагадаємо, що у завдання апарату TESS входить дослідження 200 тис. зірок з метою пошуку біля них планет, в тому числі, земного типу. Спочатку запуск повинен був відбутися 17 квітня, але його перенесли, щоб провести додатковий аналіз системи управління рухом та навігацією.

Джерело: День

Більше новин

Донька Гонгадзе увійшла до ТОП-100 студенток Британії
У Кенії українські школярі стали переможцями Міжнародної олімпіади з екології
Вчені США створили чіп, який стежить за кількістю спожитого алкоголю
У США запустили важку ракету-носій Atlas V з апаратами військового призначення
У Судані виявили загадкову старовинну бібліотеку
Весь світ перебуває в освітній кризі, - Гриневич

Новини партнерів

Loading...
 

 

 

 

 