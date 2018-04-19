США відреагували на блокування Telegram у РФ

Рішення російської влади обмежити на території країни доступ до месенджера Telegram після відмови компанії розкрити ФСБ ключі шифрування є цілеспрямованим утиском свободи слова.

З такою заявою виступив у четвер на засіданні Постійної ради ОБСЄ у Відні тимчасово повірений у справах США при ОБСЄ Геррі Кеміан, повідомляє Укрінформ.

"Сполучені Штати висловлюють глибоке занепокоєння з приводу тенденції щодо утисків свободи слова у Російській Федерації. Московський окружний суд недавно обмежив доступ до Telegram, програми обміну повідомленнями, а також соціальної мережі, після того як його власники відмовились передавати ключі шифрування ФСБ", - заявив представник Сполучених Штатів.

Він підкреслив, що США підтримують заклик представника ОБСЄ з питань свободи ЗМІ до російських органів влади переглянути рішення про припинення доступу до Telegram та "сприяти створенню вільного, незалежного й різноманітного середовища комунікацій".

Американський дипломат також висловив стурбованість у зв'язку з розглядом у Державній Думі законопроекту про обмеження роботи інших соціальних мереж у зв'язку з можливою появою там так званих наклепів. За його словами, це суперечить міжнародно визнаним стандартам юридичної правомірності, доцільності, а також пропорційної реакції.

Водночас представник США звернув увагу на продовження тенденції загибелі журналістів у Росії, які викривають неприємну інформацію для влади. У цьому зв'язку він згадав про смерть Максима Бородіна, який провів журналістські розслідування про російських найманців у Сирії, корупцію у Свердловській області та офшорні рахунки за кордоном, пов'язані з російським олігархом Олегом Дерипаскою.