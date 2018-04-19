Суд допитав Ляшка у справі Єфремова

Старобільський районний суд Луганської області у середу, 18 квітня, на черговому засідання у справі екс-голови парламентської фракції Партії регіонів Олександра Єфремова допитав народного депутата України Олега Ляшка як свідка сторони обвинувачення. Про це повідомляє прес-служба Генпрокуратури.

"В ході судового розгляду допитано свідка сторони обвинувачення - народного депутата України VIII скликання О.Ляшка, який надав показання щодо подій в Луганську весною 2014 року, в тому числі захоплення адміністративних будівель", - йдеться в повідомленні.

Наступне засідання у кримінальному провадженні щодо Єфремова призначене на 19 квітня 2018 о 10:00, під час нього заплановано допит свідків сторони обвинувачення. Єфремова звинувачують у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст.110, ч. 1 ст. 111, ч. 1 ст. 258-3, ч. 3 ст. 27, ст. 341, ч. 5 ст. 27, ст. 341 Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, раніше Старобільський районний суд Луганської області продовжив арешт колишньому керівнику фракції Партії регіонів у Верховній Раді Олександру Єфремову до 3 травня 2018 року.