Трамп вирішив не вводити нові санкції проти РФ, доки Москва не вчинить чергову провокацію, - ЗМІ

Президент США Дональд Трамп особисто прийняв рішення про відмову від планів накласти більше санкцій на Російську Федерацію через використання режимом сирійського президента Башара Асада хімічної зброї проти населення. Зазначається, що запровадження нових санкцій проти РФ не буде, доки Москва не вчинить чергову провокацію, пише CNN із посиланням на трьох керівників адміністрації та джерела, знайомого з дискусіями.

"Ми запровадимо санкції як тільки вони це заслужать. Немає нікого жорсткішого по відношенню до Росії, ніж президент Дональд Трамп" - заявив Трамп.

Так, одне з джерел в адміністрації Трампа стверджує, що поки незрозуміло, як саме ставиться Трамп до нових санкцій. За його даними, нові обмежувальні заходи були ще не готові, однак Трамп просто не дозволив продовжити роботу над ними.

Як повідомлялося раніше, за даними The Washington Post, американський лідер лишився незадоволений тим фактом, що інформація про підготовку санкцій стала надбанням гласності.

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