Трирічна вінничанка встановила рекорд України, ставши наймолодшою художницею

Диплом «Найменша художниця України, яка малює у стилі «реалізм». від представника Національного проекту «Книга рекордів України» отримала сьогодні трирічна Анастасія Барчишена. Вручення відбулося на відкритті її першої персональної виставки картин в арт-галереї «Інтершик». У експозиції юна майстриня представила 14 своїх робіт, які створила за минулий рік. Тобто малювати дівчинка почала ще у два роки, зізнається її мати Анна Барчишена, яка має власну художню студію.

«Настя взяла в руки пензлик раніше, аніж ложку, – жартуючи, каже жінка. – Бажання малювати виявила сама і нині може по дві години просидіти перед мольбертом, що не властиво для дитини такого віку. Коли ми помітили її хист до малювання, то придбали якісні матеріали і полотно. Я не допомагаю їй у роботі, щоб не нашкодити, можу тільки зорієнтувати у композиції чи кольорах, перепитати, чи всі вона побачила і розрізнила. Абстрактні роботи вона пише сама і це здебільшого відбувається тоді, коли стаються радісні події. Настя ніби поринає у світ живопису і грається кольорами. Кожна її роботи для мене унікальна, визначити найкращу не змогла, тому для формування експозиції обрала різні жанри – натюрморти, пейзажі та абстрактні роботи».

Ідея презентувати картини трирічної художники виникла у батьків для того, щоб спонукати інших вінничан до розвитку таланту у своїх дітях.

Кажуть, що в нелегкий для країни час, важливо підтримувати будь-які починання, заохочувати дітей, щоб вони виростали успішними і сміливими, бо саме такі зможуть збудувати розвинену державу.

Подивитися на роботи юної художники вінничани та гості міста мають можливість до 26 квітня поточного року. Вхід до зали вільний.

Олеся ШУТКЕВИЧ, Вінниця, фото автора